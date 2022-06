L’ex candidato sindaco Tomasella aderisce al Popolo della Famiglia

La nota con cui Francesco Tomasella, ex candidato sindaco alle ultime elezioni di Varese (non eletto in Consiglio comunale), annuncia la propria decisione di entrare nel Popolo della Famiglia.

Con l’associazione che presiedo, Lombardia Libera, continueremo a sviluppare la consapevolezza e la solidarietà tra gli iscritti ed i simpatizzanti, sia con le nostre frequenti giornate d’approfondimento culturale, che con le iniziative molto concrete, come quella del “trova lavoro” che ha aiutato decine di persone in questi mesi! Politicamente invece non ho mai puntato a fondarmi anch’io il mio micro-partitino dello zero virgola, per alimentare semplicemente il mio ego; piuttosto ho teso sempre a dare il mio contributo dove pensavo potesse essere più apprezzato e sopratutto utile a tutti.

A tale proposito annuncio d’aver deciso d’iscrivermi al #PopolodellaFamiglia, Presieduto da Mario Adinolfi, per affrontare insieme le sfide politiche del 2023. Adinolfi ha una storia ed un formazione diversa dalla mia, ma lo stimo molto per essere un vero anticonformista moderno come se ne trovano pochi e come, nel mio piccolo, posso considerarmi anch’io. Come me non si è vaccinato, pur essendo ritenuto un “soggetto a rischio”; si è opposto alla nuova tessera di regime, (convenzionalmente chiamata Green Pass),all’invio di armi in Ucraina e alla narrazione a senso unico di quel conflitto dannosa, per gli interessi degli italiani, quanto i lockdown degli ultimi due anni. È inoltre l’unico leader di partito italiano, tra i tanti dichiaratesi cattolici a parole, ad esserlo coerentemente anche nei fatti, con la difesa politica dei valori della fede, fino ad esserne riconosciuto da tutti, insieme al suo partito, un simbolo nazionale.

A partire dal 10 luglio affiancherò,da Vice Coordinatore Provinciale del Popolo della Famiglia nel varesotto, la Segretaria Provinciale Gabriella D’Amato, nel tentativo di costruire insieme anche una vera alternativa politica per tutti quei cittadini disgustati dalle scelte antipopolari dei partitoni di Governo e di Sistema.

Francesco Tomasella