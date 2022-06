L’ex sindaco di Casciago Andrea Zanotti: “Abbiamo voluto fortemente diventare un comune rivierasco, il lago balneabile è un punto di partenza anche per noi”

Anche da Casciago, uno dei comuni “rivieraschi”, ma senza sbocco al lago insieme a Vergiate, Casale Litta, Barasso, Luvinate, Daverio e Inarzo inseriti nell’AQST, arrivano i commenti al sempre più vicino momento in cui la balneabilità del lago di Varese sarà una realtà: e a farlo è l’ex sindaco Andrea Zanotti, oggi capogruppo di minoranza in consiglio comunale, sotto la cui amministrazione il Comune è entrato a fare parte, nel 2016, dell’Associazione Comuni Rivieraschi.

«Abbiamo voluto entrare nell’associazione dei comuni rivieraschi perchè noi scarichiamo il nostro bacino idrico nel lago di Varese – spiega Zanotti -. Inoltre, Casciago si pone come cerniera tra il Campo dei Fiori e il lago di Varese, con questa logica: se noi vogliamo scoprire una nuova vocazione per il nostro territorio, dopo l’abbandono delle aziende, è giusto sfruttare le nostre bellezze naturali in un’ottica produttiva, turistica. Negli anni abbiamo fatto passi importanti a questo proposito: siamo entrati a fare parte dell’Ente Parco Campo dei Fiori, e poi nell’Associazione Comuni Rivieraschi. Il mio sogno era che diventasse un’associazione come quella del lago di Iseo, ma è stato comunque un bel salto in avanti. Inoltre, abbiamo chiesto che aderisse anche all’AQST, con una proposta presentata quando eravamo già diventati minoranza, ma comunque votata all’unanimità».

Dalla sua nuova postazione, Zanotti considera quello del 2 luglio «un punto di partenza, anche per Casciago: faremo di tutto nell’ambito delle nostre conoscenze per non rimanere fuori dalle attività e per essere protagonisti in positivo».