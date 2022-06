Il Liceo artistico di Varese in mostra a Castiglione Olona

Gli studenti del Liceo artistico A. Frattini di Varese allestiscono una mostra al Museo arte plastica di Castiglione Olona in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale. Intitolata “L’arte oltre i confini del tempo“, l’esposizione si potrà visitare da sabato 4 giugno alle 10.

La mostra presenta una serie di installazioni fotografiche realizzate dagli studenti del liceo varesino, risultato di un progetto realizzato con il Museo arte plastica e il Comune di Castiglione Olona nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi di 3D di Scenografia coordinati dalla supervisione della professoressa Rosita Adriana Altieri coadiuvata dai docenti Claudia Canavesi, Luisa Mazzucchelli e Mara Ferrario.

«L’intento – spiega la prof. Altieri – è quello di creare un collegamento spazio temporale tra presente e passato, così il tempo viene annullato nei frammenti di polimeri che si trasformano in cornici fluttuanti, sospesi in uno spazio ideale, in cui si identifica la dimensione dell’arte intesa come: “Arte, oltre i confini del tempo”».

Inserita nel percorso di visita del museo, la mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. L’ingresso costa 3 euro ed è valido anche per il Museo civico Branda Castiglioni. I castiglionesi potranno invece visitare la mostra gratuitamente.

Per informazioni: tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura) / email: cultura@comune.castiglione-olona.va.it