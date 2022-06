L’impresa Sangalli pubblica il bilancio di sostenibilità: in arrivo veicoli green e un impianto per la frazione organica

L’Impresa Sangalli ha reso pubblico il bilancio di Sostenibilità 2021, strumento di monitoraggio strategico e di trasparenza che illustra le strategie e le iniziative per l’ambiente messe in campo dall’azienda, che a Varese si occupa dell’Igiene Urbana.

Tra le attività dell’anno appena chiuso, Impresa Sangalli ha condotto studi tecnici per individuare soluzioni tecnologiche in materia di veicoli green che porteranno a un investimento di oltre 16 Milioni di euro nel 2022, investimenti che riguardano i tre grandi comuni in cui opera l’azienda: Monza, Varese e Sesto San Giovanni.

Sempre nell’anno 2021 sono stati definiti gli accordi per la realizzazione, in partnership, di un impianto di trattamento della frazione organica con conseguente produzione di biometano e compost (capacità di 65.000 tonnellate annue) per un investimento totale di 25 milioni di euro.

Nel 2021 la crescita della raccolta differenziata nei comuni serviti da Impresa Sangalli si è attestata al 70,91%. L’obiettivo per il 2022 è quello di arrivare ad una percentuale del 75%. Impresa Sangalli nel 2021 ha gestito nelle varie forme (trasporto, produzione, intermediazione e impianto) 531.003,25 di Tonnellate di rifiuti.

Tra gli indirizzi strategici delle imprese ci sono la riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas clima alteranti mediante una progressiva sostituzione del suo parco automezzi con veicoli di nuova generazione alimentati a CNG, LNG, GPL e corrente elettrica. Nel 2022 uno dei parchi veicoli più consistenti – quello della città di Monza – sarà per oltre il 90% convertito a metano (CNG) ed elettricità.

«Il 2021 ha segnato un grande sviluppo nel nostro settore, opportunità straordinarie a cui stiamo continuando a lavorare con determinazione ed entusiasmo, con l’obiettivo di assumere un ruolo sempre maggiore nei settori della sostenibilità ambientale – ha commentato Alfredo Robledo, Presidente dell’Impresa Sangalli – Forti dei risultati raggiunti e fiduciosi di poterne conseguire sempre di più importanti siamo pronti a cogliere le opportunità e le sfide che questo anno ci prospetta e fare la nostra parte per uno sviluppo sostenibile».