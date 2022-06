L’ippodromo delle Bettole cambia nome e logo e diventa “Ippodromo di Varese – Sette Laghi”

L’inaugurazione ufficiale avverrà con l’inizio della stagione delle gare, il 2 luglio prossimo. Ma l’opera di “restyling” dell’Ippodromo delle Bettole sta già diventando pubblica grazie ai social.

Nella giornata di oggi, 15 giugno infatti, la pagina Facebook della struttura sportiva varesina ha cambiato il nome da “Ippodromo delle Bettole” a “Ippodromo di Varese – Sette Laghi” con un nuovo logo che richiama la pista, il verde dei prati, ma anche un fumetto, contenitore di nuove possibili idee.

Il nuovo logo

«Il lavoro di rebranding nasce dalla necessità dell’ippodromo di riposizionarsi come nuovo spazio di aggregazione, culla di eventi e attività integrate – Spiega infatti il post di oggi della rinominata pagina “Ippodromo di Varese – Sette Laghi” – Non solo corse dei cavalli, quindi, ma molto di più: Sport, eventi, fiere, meeting, mostre e tutto ciò che uno spazio di più di 150.000 metri quadrati può offrire. La nuova brand identity rappresenta un’evoluzione che parte dal restyling del nome stesso (che diventa “sette laghi”), dallo sviluppo del nuovo logo e di tutta l’immagine coordinata a supporto. Un progetto ripartito da un foglio bianco che mantiene nel nuovo marchio il legame con il passato ma punta a rappresentare la relazione tra le persone, in primis, ma soprattutto quella diretta tra il nuovo spazio e la città. La sfida era trovare il modo di unire queste “identità” in un simbolo nuovo, fresco e moderno, che metta le basi per mantenersi stabile nel tempo, in un percorso continuo di crescita e di posizionare con energia e immediatezza l’Ippodromo nel territorio e nella provincia di Varese».

I particolari verranno svelati in una conferenza stampa prevista nei prossimi giorni.