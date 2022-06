A Lissago si va a teatro con la scuola dell’infanzia

Ultimo dei tre appuntamenti alla scuola dell’infanzia di Lissago che hanno riscosso un gran successo tra laboratori, creatività e divertimento.

Sabato 18 giugno alle ore 14.30 nel giardino della scuola (ingresso via Salvini) va in scena lo spettacolo di teatro di figura “Briciole” di Enrico Colombo con Paolo Colombo. Sei storie, più un intermezzo musicale, dieci dita, un cappello, un maiale invisibile. Oggetti quotidiani dipinti, segati in due, dotati di occhi, frantumati e incollati di nuovo insieme, rubati alla cucina, prestati alla scena e mai più restituiti. Cose camuffate da qualcos’altro, messe nelle mani di un abile burattinaio che cerca di assecondare le loro recondite ambizioni teatrali e di far avverare il segreto desiderio degli oggetti: raccontare delle storie. Oltre allo spettacolo per i bambini ci sarà la possibilità di giocare con dei giochi di legno in stile medioevale costruiti negli anni da abili artigiani e dall’artista del legno Adelio Cicolini.

Obbligatoria la prenotazione inviando una e-mail a: laboratori.lissago@gmail.com

Offerta suggerita a sostegno della scuola: 5 euro a bambino. In caso di pioggia gli eventi verranno annullati.