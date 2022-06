L’Italia del nuoto paralimpico vince il medagliere mondiale, incetta di medaglie per la Polha

La Nazionale italiana di nuoto paralimpico si riconferma Campione del Mondo e chiude i mondiali di Madeira con 64 medaglie totali: 27 ori, 24 argenti e 13 bronzi. Un successo storico senza eguali. Primi nel Medagliere, primi per numero di medaglie. (Foto Facebook – FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)

Il pomeriggio dell’ultimo giorno di gare viene aperto da uno dei simboli della Nazionale e della Polha: Federico Morlacchi, che dopo i due bellissimi bronzi rispettivamente nei 100 farfalla S9 e nei 200 misti SM9, non riesce a ripetersi nei 100 rana SB8 chiudendo ai piedi del podio, al quarto posto.

A rimpinguare le medaglie targate Polha è Giulia Terzi che chiude in bellezza il suo mondiale ottenendo un altro bellissimo secondo posto nei 100 stile libero S7.

Alessia Berra non riesce a fare meglio del quinto posto nei 200 misti SM13, dove però l’Italia va a medaglia grazie all’argento di Carlotta Gilli.

La copertina è però ancora tutta per Simone Barlaam che centra alla perfezione tutte le sue finali portandosi a casa un vero tesoro: 5 medaglie d’oro. L’ultima da poco arrivata la condisce addirittura con il record del mondo. L’azzurro Fiamme Oro e Polha Varese si impone magistralmente su tutti stoppando a 24”00 netti e sottolineando la sua innegabile supremazia.

A chiudere il cerchio perfetto di una giornata perfetta, anzi di un mondiale perfetto è la staffetta 4×100 stile libero. Un trionfo a tutto tondo gli applausi vanno ai 4 azzurri Giulia Terzi, Xenia Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi che oltre a portare l’ultimo oro di questa kermesse iridata siglano anche il nuovo record europeo (4’02”53). Dietro l’Italia, gli Stati Uniti con 24 ori e il Brasile con 19 ori.

«Abbiamo vinto tutto ed abbiamo vinto tutti – afferma il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori – è stato un Mondiale perfetto, incredibile, indimenticabile, stellare. Grazie di cuore a tutti».

Il presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli aggiunge: «Che spettacolo ragazze e ragazzi, siete straordinari! Anche questa volta vi siete superati, confermando il primo posto ai Mondiali ma con più medaglie vinte. Complimenti a partire dal presidente Valori e ai tecnici guidati da Vernole per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Siete un modello a livello internazionale, non solo per gli incredibili risultati ma anche per i valori che riuscite a trasmettere».