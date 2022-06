L’Italian Open Water Tour torna nel Varesotto: il 18-19 giugno la tappa di Monate

Prima la “Crêuza de Mä” a Genova-Boccadasse accompagnata dalle musiche di De André al momento della partenza, poi la “The Vulcano Swim” nelle acque delle Eolie, ora il ritorno atteso in provincia di Varese. L’Italian Open Water Tour, il circuito di nuoto in acque libere fondato tra i nostri sette laghi dall’associazione “I Glaciali”, è pronto a tornare nella sua culla, il Lago di Monate, con la “Mountain Swim – Traversata dei Pionieri.

Sabato 18 e domenica 19 giugno si terrà la terza tappa dell’IOWT, la prima nella nostra provincia che è l’unica a vantare due appuntamenti del circuito che ha ormai una grande rilevanza nazionale, vista la partecipazione di atleti azzurri, di specialisti provenienti dall’estero e di centinaia di appassionati richiamati dalle diverse tappe anche dal di fuori dei confini italiani. La seconda tappa varesotta sarà quella di Maccagno, la “Traversata dei Castelli” del 17 luglio, la gara con il maggior afflusso di stranieri dell’intero calendario.

A Monate il programma sarà su due giorni, una delle novità di quest’anno: al sabato gli organizzatori guidati da Marcello Amirante hanno previsto la disputa della Hard Swim di 5 chilometri (dalle 14,30) e della Smile Swim sulla distanza del miglio marino (1.850 metri). Domenica invece la classica traversata, la Super Smile Swim che da sempre è la gara più numerosa dello IOWT (dalle 11,30) con la chiusura affidata alla tradizionale staffetta (mezzo miglio marino con tre nuotatori per squadra). La tappa ospitata dal Comune di Travedona è quella “originale” dell’intero tour, ma nonostante ciò c’è il rischio che l’edizione 2022 possa essere l’ultima: quest’anno “I Glaciali” avranno a disposizione solo il prato antistante il lago per organizzare tutto ciò che è collaterale (ma necessario) alla gara. Alcuni costi a livello locale sono aumentati in modo sensibile e la disponibilità di determinati locali al chiuso sono diminuite: gli organizzatori quindi stanno valutando se proseguire anche in futuro o – a malincuore – tagliare uno dei due appuntamenti del Varesotto.

La traversata è stata presentata oggi – venerdì 10 giugno – nella Sala Immersiva della Camera di Commercio per via della collaborazione con la Varese Sport Commission. L’IOWT proseguirà poi con la Traversata degli Etruschi (Baratti, Livorno il 25-26 giugno), la già citata tappa di Maccagno, la “Swim side of the moon” di Lignano Sabbiadoro (30 luglio in notturna). L’11 settembre la tappa di Noli varrà come 2° campionato italiano open di nuoto in acque libere mentre le ultime due tappe saranno a Peschiera del Garda (24-25 settembre) e come tradizione a Ischia (8-9 ottobre). A tutte le tappe sarà coinvolto anche il birrificio bustocco dell’Orso Verde (o meglio, Birra OV) partner sempre ben voluto – ovviamente – dai partecipanti e dagli spettatori. Il marchio di OV (alla presentazione rappresentato dal birraio Andrea Rogora) sarà sulle cuffie utilizzate dai nuotatori in gara e affiancherà il progetto #MiFidoDiTe che è impegnato a sostenere la ricerca per malattie rare come la sindrome di Usher.