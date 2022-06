Lite in stazione Fs a Busto Arsizio, ferito un uomo con un coccio di bottiglia

Una lite tra due cittadini stranieri è finita con un ferito e un uomo in fuga, oggi, attorno alle 13 sulle banchine della stazione Fs di Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione cittadina e la Polfer.

I due, di origine marocchina, sono venuti alle mani al culmine di una lite per futili motivi anche perchè probabilmente alticci ma uno dei due ha utilizzato una bottiglia rotta per aggredire l’altro provocandogli ferite ad un braccio.

Subito dopo l’uomo armato di bottiglia è scappato attraversando i binari e rischiando di finire sotto un treno che proprio in quel momento stava arrivando in stazione. Il ferito, invece, è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale in codice verde. I Carabinieri stanno setacciando la zona per risalire all’aggressore.