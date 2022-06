Lite in strada, autotrasportatore accoltellato a Vengono Superiore

Una lite, un gesto sconsiderato di un balordo ai danni di un 51enne finito però in ospedale nella tarda serata di sabato attinto da una lama a Vengono Superiore. Il fatto è avvenuto in via Montenero poco dopo le 22 e sono stati chiamati i carabinieri oltre a un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese.

Gli uomini della compagnia carabinieri di Saronno e i colleghi della Tenenza di Tradate stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto e nella tarda serata di sabato erano ancora in corso le ricerche dell’aggressore.

Una prima ricostruzione ipotizza che la vittima, un conducente di trasporti eccezionali sia stato ferito con un coltello e subito dopo l’aggressore è scappato. Non si tratterebbe di un ferimento seguito da rapina, piuttosto un gesto dalle conseguenze imprevedibili. Il ferito non è grave, la lama non ha raggiunto punti vitali.