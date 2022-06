“Lo sport è vita, facciamo rete”: ad Arcisate incontro di Monti con le associazioni sportive

Oltre venti realtà sportive della Valceresio e del territorio hanno partecipato ieri sera nella sede della Comunità Montana del Piambello ad un incontro con il presidente della Commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti.

L’incontro, organizzato dal presidente della Comunità Montana Paolo Sartorio, ha visto la partecipazione di rappresentanti di Sci club Cunardo, ASD Usacli Cavagnano, ASD Lavena Tresiana, ASD Quasars Induno, Basket Valceresio, Sci Club Ponte Tresa, ASD Real Induno, ASD Moose Family, ACD Lavena Coop, Valceresio Bike, Atletica Arcisate, Gruppo Arceri Valceresio, Amici Del Monte Rosa, Ceresium Bisustum, ASA Ponte Tresa, Canottieri Luino, Basket 2000 Ponte Tresa, ASD MTB Valceresio, ASD Valceresio Audax, ASD Pallavolo Arcisate, Tiger Club, CSI Bisuschio e ASD Besanese.

«Un incontro molto partecipato che è stato l’occasione per illustrare le tante iniziative di Regione Lombardia in ambito sportivo e ricreativo – spiega Emanuele Monti – Con le tante associazioni sportive attive sul territorio vogliamo fare rete per valorizzare il loro importantissimo ruolo educativo dei più giovani a partire dall’età prescolare. Lo sport è uno strumento straordinario di prevenzione medica e di supporto ai percorsi riabilitativi. Per questo, anche nella legge di potenziamento della sanità lombarda abbiamo rimarcato questa centralità. Con Valentina Marocco, presidente di ASA Varese, abbiamo anche condiviso l’importanza dello sport nell’ambito della disabilità soprattutto come momento di svago».

Analoghi incontri saranno organizzati in tutto il territorio della provincia nei prossimi mesi.