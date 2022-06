Per lo stupro in treno sulla linea Milano-Saronno udienza fissata al 5 luglio

Per la duplice violenza sessuale ai danni di due ragazze di 22anni lo scorso dicembre i due imputati, un italiano di vent’anni e un marocchino di trenta, finiranno di fronte al Collegio per l’udienza fissata il prossimo 5 luglio.

I due sono accusati di aver violentato una ragazza a bordo di un convoglio deserto in direzione Varese nella serata di venerdì 3 dicembre 2021 e di averne pesantemente molestata una seconda in stazione a Venegono Inferiore. Gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine (carabinieri in prima Battuta e polizia di stato per le successive indagini) hanno portato alla disposizione del decreto di fermo da parte del pubblico ministero di Varese che ha optato per il giudizio immediato: si supera cioè l’udienza preliminare, e i due imputati si presentano direttamente di fronte al collegio giudicante.

Nell’udienza di oggi, mercoledì 22 giugno, in camera di consiglio (Gip Chionna, avvocati Bascialla e Andreetti per le difese) è stato ammesso l’incidente probatorio richiesto dalla Procura e conferiti gli incarichi per eseguire l’esame tecnico. Si tratta di una comparazione sul capello trovato all’interno di un colbacco indossato da uno dei due sospettati (ripreso dalle Immagini della video sorveglianza) e la saliva degli imputati. L’esame servirà a cristallizzare eventuali elementi di prova che verranno utilizzati nel corso del processo per mantenerne la genuinità, in particolare per la debita comparazione del DNA.