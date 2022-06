A Locarno scontro tra bici e autocarro. Grave la ciclista

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 20 giugno a Locarno. Una 50enne ciclista cittadina dominicana residente nella regione circolava su via alle Gerre in direzione di Gordola. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, giunta all’altezza dell’incrocio con via al Carcale non si è fermata al segnale di dare precedenza ed è stata urtata da un autocarro guidato da una 44enne cittadino italiano, residente in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed è rovinata a terra.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica la stessa ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita.