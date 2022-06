L’opera umile e silenziosa di Monsignor Severino Pagani incisa per sempre nel marmo di Busto Arsizio

Essere lievito per il pane. Qualcosa che non si vede ma che lavora per far crescere l’impasto e poterlo trasformare in cibo, fondamento della vita.

Così ha operato fino ad oggi, da prevosto di Busto Arsizio, il nuovo cittadino benemerito monsignor Severino Pagani e proprio per questa sua presenza, mai fine a se stessa ma sempre a favore dei cittadini di Busto Arsizio, oggi (lunedì) ha potuto vedere il suo nome scolpito nella lastra di marmo dei cittadini benemeriti della città dove opera da ormai 10 anni.

«Meglio di così non si poteva fare. Monsignor Pagani, soprattutto in questi anni di pandemia, è stato conforto per molti e spesso si è ritrovato ad essere solo ad accompagnare i feretri dei nostri concittadini portati via dal covid. Ha sempre lavorato dietro le quinte» – ha voluto sottolineare il sindaco Emanuele Antonelli.

Al momento della scopertura dell’incisione il volto di monsignore si illumina, per un momento, di stupore: «Provo immensa gratitudine per questo riconoscimento. Non amo apparire e ho sempre cercato di costruire rapporto fraterni con chiunque perchè credo ai rapporti di collaborazione. Le polemiche danno soddisfazione al momento ma alla lunga non risolvono i problemi».

Infine un auspicio: «Busto è il luogo dove voglio rimanere. Dopo 10 anni in cui ho conosciuto a fondo l’animo di chi ci vive, provo il gusto di vivere in questa città».