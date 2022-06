Lorenzo Raia eletto segretario della Uil Fpl

Il sesto congresso provinciale della Uil Fpl, categoria della Uil che segue i comparti sanità, funzioni locali e terzo settore, ha eletto Lorenzo Raia segretario generale della categoria. Molti i temi al centro del dibattito: dalle preoccupazioni per la guerra in atto e alle conseguenze economiche che possono produrre un grave indebolimento del potere di acquisto per pensionati e lavoratori, allo sguardo sul futuro della sanità lombarda, con tutte le criticità della nuova legge di riforma, fino alla necessità di tornare ad assetti organizzativi pre emergenza sanitaria.

La preoccupazione per la notevole carenza di personale negli ospedali, che riguarda anche il comparto delle funzioni locali, sempre più attratto da condizioni economiche e spesso anche lavorative migliori nella vicina svizzera o nel privato, la consapevolezza che neanche i concorsi risolvono il problema, considerato che molto spesso non riescono neanche a coprire il turn over, tra pensionamenti e personale proveniente da altre regioni che torna nei luoghi di provenienza.

Da sinistra Daniele Ballabio, Lorenzo Raia, Antonio Massafra, Michelangelo Librandi

Molto sentito anche il tema del rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, che riguardano il triennio 2019/2021, quindi di fatto già scaduti ancora prima di essere sottoscritti, che ancora sono al centro di trattative che al momento non hanno portato al risultato sperato. È stato sottolineato negli interventi dei tanti delegati lo straordinario successo alle elezioni rsu appena concluse, che hanno visto la Uil Fpl confermarsi primo sindacato in provincia in sanità pubblica (primi in entrambe le Asst) e secondo nelle funzioni locali. Al congresso erano presenti il segretario generale nazionale Uil Fpl, Michelangelo Librandi, il segretario regionale Uil Fpl Lombardia Daniele Ballabio e il segretario generale di Varese Antonio Massafra.