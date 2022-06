Lotta all’evasione e alle frodi tra tecnologia e fedeltà al Tricolore: la guardia di finanza celebra a Varese i suoi 248 anni

“Dopo due lunghi anni ci troviamo a celebrare il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, la prima in questa nuova sede”: il saluto del generale Crescenzo Sciaraffa, che arriva dopo quello del Capo dello Stato e del comandante generale delle Fiamme gialle, è stato tradotto questa mattina, venerdì 24 giugno, in un gesto: il bacio del Tricolore.

Ed è al Tricolore, sintesi della Repubblica, che la Finanza rivolge il suo servizio. Evasione, e attività anti frode che il generale ha annunciato di voler proseguire a colpire duramente attraverso le indagini caratterizzate da analisi georeferenziate e che sfruttano l’informatica e gli archivi del Corpo.

È il “detective molecola”, che colpisce in particolare le sproporzioni economiche e consentono di raccogliere dati per colpire “il prodotto del reato”, profitti illeciti “a danno dell’equità sociale” e che alla fine “ricade sulle face economiche più deboli”. Una Finanza dunque che accompagna e non ostacola l’attività economica in un momento di ripresa. I sequestri sono stati importanti e hanno colpito patrimoni illeciti per oltre 100 milioni di euro nell’ultimo anno di attività. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i militari che si sono distinti nelle attività investigative.