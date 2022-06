Love Mi: il concerto di beneficenza di Fedez e J Ax in piazza Duomo con tanti ospiti

Martedì 28 giugno, dalle 18, è in programma LOVE MI, maxi concerto di beneficenza in Piazza Duomo a Milano. Il live è pensato e organizzato da Fedez per raccogliere fondi per la costruzione del nuovo Centro TOG. Al suo fianco sul palco anche J-Ax, in una felice reunion che vede mettere da parte rancore e inimicizie per una causa più grande.

Come partecipare al concerto benefico LOVE MI a Milano

Il concerto LOVE MI è completamente gratuito. Chi vorrà assistere potrà accedere in piazza Duomo fino all’esaurimento dei posti disponibili. Come chiarito di recente dallo stesso Fedez, in collaborazione con il Prefetto e il Questore di Milano sono state messe a punto nel dettaglio tutte le regole per una efficiente gestione dell’ordine pubblico.

Per tutti coloro i quali non potessero o non riuscissero a partecipare dal vivo, LOVE MI sarà trasmesso in diretta su Italia Uno a partire dalle ore 18.00. Per raccogliere i fondi è stato attivato il numero solidale 45595. Fino al 30 giugno è possibile donare 2 euro tramite SMS e 5 o 10 euro dal telefono fisso al 45595.

LOVE MI: gli artisti presenti sul palco in Piazza Duomo a Milano

Oltre allo spettacolo di Fedez e J-Ax, che si alterneranno sul palco per cantare le hit più amate dai fan, sia individualmente che in coppia, sul palco allestito in Piazza Duomo si susseguiranno diversi artisti.

Di seguito l’elenco completo dei cantanti che parteciperanno all’iniziativa benefica, in ordine di esibizione (scaletta):

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

Paulo

Beba

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Da Rosa Chemical in poi tutte le esibizioni saranno trasmesse in diretta su Italia 1. Le esibizioni precedenti saranno invece trasmesse in diretta anche su Mediaset Infinity. Chi condurrà la serata? Alla conduzione sono state chiamate Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato.

(Foto di Raffaele Della Pace)