Luca Zingaretti apre i tre appuntamenti dedicati al teatro di prosa “Estate con grandi attori”

E’ ormai conto alla rovescia per il primo appuntamento di “Estate con grandi attori”, la rassegna di teatro di prosa che quest’estate porta a Varese, sul palco della Tensostruttura dei Giardini Estensi, grandi interpreti della scena nazionale.

Procede la vendita dei biglietti per la prima serata che vede in scena Luca Zingaretti, l’attore noto al grande pubblico come volto televisivo del personaggio creato da Andrea Camilleri, il commissario Montalbano.

Lunedì 13 giugno alle 21.30 l’attore, in qualità di interprete, curatore di regia e adattamento drammaturgico, porta su palco della Tensostruttura “La Sirena”, opera tratta dal racconto “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che racconta l’incontro casuale tra due siciliani in un bar di Torino: un giovane giornalista ed un intellettuale esperto di cultura classica.

Lo spettacolo è arricchito dalle musiche eseguite dal vivo del Maestro Germano Mazzocchetti.

Dopo Zingaretti, lunedì 20 giugno alle ore 21.30 sarà il turno di Fabrizio Gifuni, in questi giorni sul grande schermo con protagonista dell’ultimo film di Marco Bellocchio. “La fatalità della rima”, questo il nome del suo spettacolo, sarà un omaggio al grande poeta Giorgio Caproni.

Fabrizio Gifuni, attore e regista italiano, vincitore di un David di Donatello guiderà gli spettatori in uno straordinario viaggio poetico dedicato all’amore, ai rapporti familiari, alle città di Genova, Livorno, Roma, al mistero incomprensibile dell’esistenza, al congedo dalla vita.

Terzo e ultimo appuntamento, lunedì 5 settembre, sempre alle ore 21.30, con “Muri. Prima e dopo Basaglia”, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini. Sul palco varesino una delle attrice predilette di Strehler.

Scritto in base alle testimonianze di alcune infermiere, e su tutte quella di Mariuccia Giacomini, “Muri” racconta della vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia. Nei panni della protagonista, Giulia Lazzarini, una delle più grandi interpreti del teatro di prosa.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita sul sito del Miv <www.multisalaimpero.com> o presso la biglietteria del Miv, in via Bernascone n.13 in Varese, tutti i giorni dalle 16.30 alle 21.30.

Per informazioni: 0332 284004 (in orari di biglietteria)