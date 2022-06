Lucia Zilio nuova presidente del Rotary Club Varese Ceresio

Tradizionale serata con passaggio di consegne per il Rotary Club Varese Ceresio che in una serata conviviale tenutasi al Palace Hotel ha celebrato il termine del mandato da presidente di Paolo Caucci e dato il benvenuto alla nuova “guida”, Lucia Zilio.

Nel consueto discorso di saluto, Caucci ha tracciato il bilancio della sua gestione durante la quale il club ha sostenuto una lunga serie di iniziative. Dalla partecipazione al progetto sul “Tram Treno” a quello “Start-up”, da “Lingua inglese per le scuole dell’infanzia” a “USAID” del Rotary International. E ancora, la Giornata di Orientamento post diploma per gli studenti dell’ISIS Valceresio, il progetto “Education for dignity” con il Gruppo di Lavoro Insubrico.

Nell’ambito delle attività svolte dai rotariani varesini anche l’aiuto alle popolazioni tedesche colpite da un’alluvione nel mese di luglio 2021, quello alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e il sostegno alla San Martino onlus.

Uno dei primi appuntamenti con la neopresidente Zilio sarà invece il tradizionale Camp di Canottaggio già in programma nel prossimo mese di luglio. Il camp si terrà sulle acque di Gavirate ed è realizzato in collaborazione con il Gruppo Seprio.