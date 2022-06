A luglio con Alfa passeggiata con spettacolo al Lago di Comabbio e gita al Sacro Monte

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio. Per questo negli ultimi anni sta organizzando diversi eventi con l’obiettivo, come si legge sul loro sito, di:

PROMUOVERE il nostro territorio con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua;

EDUCARE sul tema della sostenibilità ambientale, sull’importanza della risorsa idrica e della cura del territorio.

DIFFONDERE una vera e propria “cultura dell’acqua” perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!

ATTIVARE un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare rete virtuosa nella provincia di Varese.

In questo filone si inseriscono le numerose iniziative che la società ha programmato dall’inizio della primavera e fino all’autunno alla scoperta del Varesotto e delle sue bellezze. Due le macro aree:

– I siti UNESCO del Sacro Monte di Varese, Isolino Virginia e Monte San Giorgio con “Un Patrimonio di Tutti – tra acque e beni Unesco del nostro territorio”, che propone la loro scoperta attraverso visite guidate gratuite;

– Itinerari per famiglie a piedi o in biciletta alla scoperta del bene acqua nel nostro territorio con “L’acqua siAMO noi!”, un più ampio progetto di educazione all’acqua che mira a coinvolgere i cittadini da 0 a 99 anni che prevede anche gite a piedi e in bicicletta sul territorio;

Ecco gli appuntamenti di luglio

Sabato 9 luglio, Camminata e spettacolo al Lago di Comabbio – Mercallo

Partenza ore 15:30 dall’area di parcheggio e accoglienza: via Lago Mercallo

(arrivando da via Fornace e seguendo le indicazioni pista ciclabile)

La camminata sul lungolago è di circa 4 km, da Mercallo a Comabbio e ritorno, e ci permetterà di scoprire la fauna e la flora locale, insieme a una guida esperta, con una vista spettacolare sullo specchio d’acqua. Area “riciclattoli”, i giocattoli sostenibili, per i più piccoli.

Ore 18:30 – Spettacolo gratuito per più piccoli

Relax e divertimento garantiti con lo spettacolo “L’autogrill degli Uccellini – ovvero Le Straordinarie Avventure di un Aspirante Ornitologo” di Teatro del Sole, un viaggio fantastico tra nidi, strani personaggi e storie avvincenti e…. merenda offerta dal Sindaco!

In caso di maltempo la camminata sarà annullata. Lo spettacolo si terrà alle ore 14.30, in una sala polifunzionale.

PRENOTATI QUI

Domenica 26, Le fonti lungo la via Sacra – Sacro Monte di Varese

Ritrovo ore 9:30 alla prima Cappella: Viale del Santuario, 21100 Varese

Dalla fontana della Samaritana a quella del Mosè: una salita scandita dall’acqua che accompagna da secoli i pellegrini per ristorarli, per purificarli, per segnare il passo. Farai una camminata guidata lungo il viale delle Cappelle seicentesco e fino al borgo di Santa Maria del Monte seguendo il percorso dell’acqua dal punto di vista della fede e dell’uomo, e conoscerai la storia di questo sito patrimonio dell’Umanità, oggi punto di arrivo della seconda tappa della Via Francisca del Lucomagno.

PRENOTA IL TUO POSTO QUI

Sabato 9 e 16, Sul Far della Sera – Isolino Virginia / ESAURITO