Da luglio a Saronno riparte la rassegna estiva del “Cinema sotto le Stelle”

È ai blocchi di partenza la tradizionale iniziativa estiva del “Cinema sotto le stelle”, ospitata ogni anno nell’arena di Casa Morandi, presso la biblioteca civica di Saronno. La rassegna cinematografica avrà inizio venerdì 1 luglio e proseguirà fino all’11 settembre.

L’edizione 2022 dell’iniziativa cinematografica, svolta in collaborazione con il Comune della città e con Unitre Saronno, è stata presentata martedì 28 giugno in Municipio, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi, dell’assessore alla Cultura Laura Succi e di Vittorio Mastrorilli, direttore della società MASTERCINE sas che a Saronno gestisce le sale cinematografiche Prealpi e Silvio Pellico.

«Sono questi momenti un po’ difficili per il cinema, sia per la difficoltà a tornare in sala dopo la pandemia sia per l’iniziale carenza di titoli interessanti – ha commentato l’assessore Succi -. In questa rassegna abbiamo inserito una serie di film molto interessanti, alcuni di puro intrattenimento, altri offrono numerosi spunti di riflessioni. Mi auguro che la città apprezzi questa iniziativa».

L’edizione 2022 si svolgerà come da tradizione nell’arena di Casa Morandi, dove sono già state posizionate decine di file di sedie colorate, come spiega Vittorio Mastrorilli: «Abbiamo voluto dare una svolta giovane all’arena estiva anche nel layout».

Si parte quindi venerdì 1 luglio con “Assassino sul Nilo” del regista Kenneth Branagh. Tre gli appuntamenti settimanali previsti: il mercoledì, dedicato ai film premiati, il venerdì e la domenica sera. Mercoledì 13 luglio è prevista la proiezione di “Appuntamento a Belleville”, un film muto del 2003, che vedrà una sonorizzazione live: la colonna sonora del film sarà infatti eseguita dal vivo dal gruppo Freeze Frame Quartet.

Per informazioni e prenotazioni: www.cinemasaronno.it