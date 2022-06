A Luino al via all’8° edizione del festival internazionale di poesia “Tramontana di Versi”

Sabato 4 giugno si è tenuta nel giardino della poesia, alias il giardino della Biblioteca di Luino, l’inaugurazione dell’8° edizione del festival di poesia “Tramontana di Versi”. Ideata dall’associazione “AISU – Insieme verso Itaca”, quest’anno la rassegna si ispira alla frase “La bellezza salverà il mondo” e verrà diretta dal grande poeta, scrittore, critico letterario, traduttore e docente di italiano Silvio Raffo.

Galleria fotografica Luino: al via all’8° edizione di “Tramontana di Versi” 4 di 8

Seduta sotto il maestoso albero della Biblioteca luinese l’associazione “AISU – Insieme verso Itaca”, assieme ad alcuni partecipanti al festival, ha dato ufficialmente il via a questa edizione 2022. E come ogni anno le numerose poesie pervenute sono state esposte nei luoghi più suggestivi di Luino.

Diverse sono le novità introdotte in questa edizione per arricchire ulteriormente il festival: in tema con “La bellezza salverà il mondo” accanto alle poesie partecipanti sono state esibite frasi di poeti, pensatori e filosofi importanti, e creati dei piccoli percorsi di lettura di poeti classici.

Particolare è inoltre l’esposizione pensata dai commercianti di via Cavallotti che vede i componimenti appesi su hula hoop e un percorso di 10 poesie numerate di Franco Arminio, il “paesologo”, appese sui meravigliosi gelsi all’ingresso della via. Senza dimenticarsi della suggestiva Corte dei Poeti in cui si è deciso di esporre le poesie degli studenti delle medie di Maccagno e di una elementare di Voldomino.

«Tutto il passaggio tra una corte e l’altra verrà poi arricchito dai numerosi disegni pervenuti dalla scuola di Maccagno, Dumenza e Luino. I disegni verranno inseriti su dei pannelli in lino che abbiamo iniziato a preparare e rimarranno in esposizione tutta l’estate» fanno sapere dall’associazione “AISU – Insieme verso Itaca”.

«Ci teniamo a ringraziare il professor Giancarlo Bartalotta, uno fra i maggiori esperti di William Shakespeare, docente di Storia del Teatro e del Cinema all’università di Roma e direttore della rivista “Teatro contemporaneo e Cinema” fondata da Carlo Verdone, per averci fatto pervenire direttamente da Roma dei lavori di alcuni suoi alcuni e di esponenti contemporanei di rilievo per quanto riguarda la pubblicazione di poesie» ha concluso Patrizia Martino, responsabile progetti e pubbliche relazioni dell’associazione.

I prossimi appuntamenti

Sabato 11 alle ore 16:30 “Poesie in villa… con te” in Biblioteca a Luino, reading delle poesie arrivate

Sabato 2 luglio alle ore 21:00 “Brazilian Folk Duo – Passeggiata serale in via Cavallotti”

Domenica 3 luglio alle ore 21:00 “Bellezza e verità – reading di Silvio Raffo” a Palazzo Verbania, serata conclusiva in cui verranno segnalate le poesie scelte e svelate quelle dello scorso anno che verranno aggiunte alle piastrelle sul muro della poesia in Biblioteca a Luino