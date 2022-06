A Luino al via alla maturità 2022: tante emozioni fra gli studenti

Al via da questa mattina gli esami di maturità anche per gli studenti delle scuole di Luino. Un ritorno sui banchi per quella che è stata la prima delle due giornate dedicate allo scritto, dopo due difficili anni segnati dall’emergenza Covid in cui i maturandi si sono dovuti giocare tutto sulla prova orale.

Palpabile l’emozione e l’incertezza di questi giovani che a piccoli gruppi uscivano dagli istituti con la voglia di raccontare l’esperienza di questo primo esame.

E tra chi contento spiegava agli amici la traccia scelta e sorridendo confortava i compagni, c’è stato qualcuno che ha voluto riservare un pensiero al contesto in cui questa prima prova si è svolta.

«L’emergenza pandemica ha completamente rivoluzionato il nostro concetto di tempo e di vita e tornare qui, dopo due anni, su questi banchi, per svolgere gli esami di maturità, è stato strano – racconta una studentessa di quinta linguistico Probabilmente perché non siamo ancora riusciti ad elaborare ciò che è accaduto. Ma la felicità di ritrovarsi con i propri compagni e condividere queste emozioni e impressioni, rappresenta già una grande fortuna».

Gli studenti torneranno in aula domani per la seconda prova della maturità 2022, «E’ quella che ci spaventa un po’ di più ma sapremo affrontarla», hanno concluso gli studenti.