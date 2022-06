Luino e Porto Valtravaglia piangono la scomparsa di Bruna Azzi, storica volontaria della CRI

Con alle spalle 34 anni di attività in Croce Rossa, domenica 19 giugno all‘età di 90 anni, è mancata all’affetto di tutto il Comitato di Luino e Valli e del suo territorio, Bruna Azzi, storica volontaria della Valtravaglia. A piangerne la scomparsa tutta la comunità luinese e quella di Porto Valtravaglia, suo paese d’origine.

«Siamo vicini alla famiglia e a tutta la Comunità di Porto Valtravaglia. Bruna è stata attiva fino all’ultimo nelle raccolte fondi e nelle iniziative sociali verso chi aveva bisogno, esempio di quel volontariato silenzioso ed operoso che contraddistingue tante persone buone – scrive in un post su Facebook il presidente della CRI Luino e Valli Pierfrancesco Buchi, in rappresentanza di tutti i volontari – Un mese fa andai a trovarla a casa, non si era rassegnata alla perdita del marito, ma aveva voglia di tornare a fare servizio per la Croce Rossa con la lotteria di cui era tra le maggiori promotrici. Era speciale e aveva una parola gentile per tutti. Mancherà alla nostra Associazione».

Particolarmente commosse anche le parole di vicinanza espresse dal sindaco di Porto Valtravaglia, Ermes Colombaroli: «La nostra comunità è vicina al dolore dei famigliari e dei suoi nipoti. E’ sempre stata molto gentile e ha sempre avuto una parola di conforto per tutti. Davvero un grande esempio per la nostra comunità».

I funerali si terranno mercoledì 21 alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Porto Valtravaglia.