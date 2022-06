Luna piena al Castrum, musica e osservazione astronomica al Parco Archeologico di Castelseprio

5a edizione dell’appuntamento al chiaro della Luna piena, nel suggestivo contesto del Castrum, dove, cullati dalle note delle arpe celtiche, vi aspetta un assaggio di osservazione astronomica. L’appuntamento è per venerdì 8 luglio a partire dalle 20.30

Dopo lo stop forzato causa COVID19, ritorna uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione: “Luna Piena al Castrum”. L’evento gode della collaborazione di numerosi enti del territorio desiderosi di offrire nuove opportunità culturali; l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Parco Rile Tenore Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Comune di Castelseprio, Direzione regionale Musei Lombardia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza- Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Return 2 Nature, Celtic Harp Orchestra e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Fondamentale il sostegno di Regione Lombardia tramite i Piani Integrati della Cultura – PIC.

L’ evento è inserito nel programma di attività del Piano Integrato della Cultura “Siti UNESCO e via Francisca: percorsi culturali nel tempo / Monte San Giorgio, Sacro Monte di Varese, Valle Olona”

L’inizio è previsto alle ore 20.30 con l’apertura del punto ristoro in attesa del concerto previsto alle ore 20.30; a cullarci sul filo della notte la Celtic Harp Orchestra con il suo repertorio che coglierà l’occasioni per raccontare l’importante iniziativa green “Return2Nature”. Appena le condizioni di luce lo consentiranno, saranno a disposizione diverse postazioni dedicate all’osservazione astronomica a cura della Cooperativa Sociale AstroNatura.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata. In prossimità della manifestazione, sulle pagine social saranno pubblicati maggiori dettagli sul servizio navetta gratuito e sulle possibilità di parcheggio.