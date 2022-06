Luvinate Solidale: domenica si pranza con la “porchetta italica”

Una domenica davvero speciale per Luvinate e per tutto il territorio. Presso il Parco del Sorriso, dalle ore 12.00, ritorna l’appuntamento con il gusto e l’arte culinaria italiana della porchetta abruzzese.

Una porchetta italica di Campi arriverà dalla città Farnese di Campli (TE) e potrà essere gustata secondo il celebre suggerimento: “la porchetta è da mangiare senza coltello e forchetta perché messa in un panino ha un gusto sopraffino”. Un appuntamento molto atteso che ritorna per la seconda edizione dopo la pausa degli ultimi due anni: tutto il ricavato sarà devoluto a sostenere i progetti nelle missioni in Repubblica Democratica del Congo della ONLUS Missioni San Giuseppe di Torino, quali arnie per la produzione di miele, pozzi d’acqua e apparecchiature elettromedicali.

Altrettanto appuntamento molto atteso sarà la sfilata ed il concerto della Fanfara dei Bersaglieri, alle ore 15.30, presso il Parco del Sorriso. Una “prima volta” molto attesa e che rinnoverà quel legame speciale tra i cittadini e il corpo dei Bersaglieri.

L’evento, promosso da Comune e ProLoco, è organizzato dalla Gastronomia Bianchi di Casciago e si svolgerà dalle ore 12.00 presso il Parco del Sorriso.