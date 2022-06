Il M5s si spacca, Invidia: “Il partito è come il Titanic. Rispetto per tutti ma non seguirò Di Maio”

Il Movimento 5 stelle si trova di fronte ad una spaccatura che sembra insanabile: dopo lo scontro interno tra Conte e Di Maio sulla risoluzione da votare in Senato dopo l’intervento di Draghi il ministro degli Esteri è pronto a certificare l’abbandono del partito fondato da Beppe Grillo.

Sarebbero una cinquantina alla Camera e undici al Senato i 5 Stelle pronti a seguirlo secondo i conteggi che girano in queste ore a palazzo. L’obiettivo sarebbe dunque la creazione di un gruppo autonomo, e consistente, con il quale portare a termine ufficialmente la scissione. La nuova creatura politica si chiamerebbe “Insieme per il futuro” ed è attesa una conferenza stampa per ufficializzare l’addio in serata.

Con Di Maio non ci sarà il deputato varesino Niccolò Invidia che però è tutt’altro che sereno rispetto al futuro del Movimento 5 Stelle.

«Tutti mi chiedono: stai con Di Maio o stai con Conte? Per me è come scegliere carne o pesce al ristorante del Titanic mentre il partito va verso l’iceberg – spiega Invidia -. Sono sempre stato molto critico verso il partito ma d’altra parte non sono convinto dell’operazione portata avanti da Di Maio. In generale avrò il massimo rispetto di tutti i colleghi a prescindere dalla scelta».

Invidia non sarà tra i nomi che seguiranno Di Maio nella costituzione del nuovo partito, ma la sua riflessione è amara anche verso il M5s: «Ci sono dei problemi di visione nella leadership attuale del partito e coi colleghi stiamo ragionando su quale sarà il futuro».