Madre e figlio morti avvelenati a Gavirate dal monossido, processo per risalire alle responsabilità

La causa dell’eccessiva concentrazione di monossido di carbonio nell’appartamento dove hanno trovato la morte Giuseppina Salvi e Pierluigi Roncari, madre e figlio, verso la fine di ottobre del 2019 è da imputarsi ad un eccesso del “gas killer” derivato dalla contemporanea accensione di due impianti in diversi appartamenti del condominio al civico 7 di via dei Pozzi a Gavirate (nella foto).

Lo ha riferito in aula il consulente tecnico d’ufficio che ha eseguito l’accertamento tecnico irripetibile richiesto dal pubblico ministero in fase di indagini, e ha spiegato nel rispondere alle domande delle parti il funzionamento dell’impianto.

Sarebbe stata una condotta a tiraggio forzoso ad aver impedito allo scaldabagno acceso di far defluire all’esterno dell’appartamento i pericolosissimi residui della combustione, trattenendo così il monossido di carbonio nei locali dove l’anziana di 93 anni assieme al figlio di 61 stavano passando la notte, senza lasciar loro scampo (nella tragedia perse la vita anche il cane) per via della natura del gas che è inodore e incolore e produce prima torpore e sonno, poi la morte.

Per quei fatti sono a processo con l’accusa di omicidio colposo l’amministratore del condominio e l’installatore dell’impianto che seguì lavori parecchio tempo prima della tragedia. Durante l’utenza è stato ascoltato anche un altro perito che ha riferito sullo stato dell’immobile. L’udienza (giudice Andrea Crema, Pm Monica Crespi) è stata aggiornata al 21 febbraio 2023, quando verranno ascoltati «periti e testi delle difese», coma ha ricordato l’avvocato Simona Ronchi che difende uno dei due imputati.