Maltrattamenti all’asilo, l’addio a Clemente Ballerio e l’aumento dei casi Covid nel podcast del 23 giugno

Le principali notizie di giovedì 23 giugno:

I carabinieri della stazione di Azzate hanno notificato due misure cautelari non detentive alla responsabile di una asilo nido privato di Buguggiate e ad una sua collaboratrice accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni bimbi ospitati dalla struttura: aggressioni verbali, urla e percosse. Le indagini sono state coordinate dalla procura della repubblica di Varese che ha ottenuto le misure dal Gip che ha emesso un provvedimento cautelare. Alle indagate è prescritto l’obbligo di dimora in un Comune diverso da quello ove si trova la struttura educativa.

È morto Clemente Ballerio fondatore di Elmec

Lutto nel mondo dell’imprenditoria varesina: è morto Clemente Ballerio all’età di 88 anni. Ballerio, per tutti soprannominato affettuosamente Il ragioniere, nel 1971, ha fondato, insieme a Cesare Corti, la Elmec, un’azienda innovativa che oggi ha il suo quartier generale tra Gazzada e Brunello ed è testimonianza di una straordinaria storia imprenditoriale che oggi continua con la terza generazione.

Il più vecchio depuratore della provincia pronto per la sua riqualificazione: cominciati i lavori al Pravaccio di Varese

Saranno circa 11 milioni di euro quelli investiti da Alfa srl per completare i lavori di riqualifica del più vecchio depuratore della provincia. Dopo un primo stralcio da 2,5 milioni di euro, destinato ad interventi di manutenzione straordinaria e già in esecuzione, è stata infatti aperta una gara d’appalto da 8,3 milioni di euro per la parte più consistente della progettazione e delle opere destinate a cambiare totalmente volto al “Pravaccio“, l’impianto di depurazione operativo dagli anni ’80 che ha sede ai margini dell’Olona in comune di Varese.

La siccità, i canali e il signore delle dighe: “C’era il modo di avere più riserve d’acqua”

Busto Arsizio, Luino, Casciago, Morosolo e Luvinate sono alcuni dei comuni che oggi hanno emanato un ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile. Siamo in piena emergenza siccità e le amministrazioni locali, come gli enti più grandi stanno adottando soluzioni per far fronte all’emergenza acqua. Alessandro Folli, presidente del consorzio Est Ticino Villoresi, che gestisce i maggiori canali di Lombardia tra cui anche i navigli, spiega che la loro emergenza dura da diversi mesi e oggi ogni metro cubo d’acqua che esce dal Laho Maggiore e dal Ticino è prezioso.“Ma c’era il modo di avere più riserve d’acqua”, ha sottolineato nell’intervista pubblicata su VareseNews.

Casi covid in aumento anche a Varese: “Cresce il numero dei ricoverati con covid. Attenzione ai fragili”

Sono poco più di venti i ricoverati positivi al covid all’ospedale di Varese. Secondo il professor Francesco Dentali, direttore del dipartimento di medicina, i contagi stanno risalendo in linea con i dati regionali ma si tratta di persone senza sintomi o con una sintomatologia lieve che scoprono di aver contratto il virus solo grazie al tampone che si fa prima del ricovero. Qualche caso grave, però c’è di polmonite bilaterale e si tratta soprattutto di soggetti fragili e a rischio a cui si raccomanda la quarta dose che salvaguarda dall’evoluzione più grave della malattia

A Gallarate è stata vandalizzata la pietra d’inciampo di Clara Pirani, la maestra deportata a Auschwitz

In risposta all’atto vandalico l’Anpi cittadina ha organizzato un presidio. Il servizio a cura di Roberto Morandi.

Pallacanestro Varese, arriva Ross Pelligra. Venerdì l’incontro a Palazzo Estense



Gli occhi dei tifosi della Pallacanestro Varese sono puntati su Palazzo Estense dove, venerdì 24 giugno, arriverà Ross Pelligra. L’imprenditore australiano, presidente del Pelligra Group, attivo nel campo edile e immobiliare, è l’investitore interessato sia a sostenere la società biancorossa sia a intervenire sull’area di Masnago: sarà lui a spiegare come e con quali risorse in una conferenza stampa alla quale prenderanno parte anche Luis Scola e il sindaco Davide Galimberti. L’attesa è alta a tutti i livelli, anche per la politica, tanto che a Palazzo Estense ci saranno anche il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente della regione Attilio Fontana.

Intanto un altro componente della Openjobmetis che ha ottenuto la salvezza al termine di una stagione rocambolesca è destinato a cambiare maglia. Varese saluta infatti il suo bomber, Marcus Keene, capocannoniere del campionato, destinato a giocare a Strasburgo in Francia. Ma chissà che proprio gli investimenti australiani non possano permettere alla società di ingaggiare un sostituto altrettanto valido. Venerdì all’ora di pranzo ne sapremo di più.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify