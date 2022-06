Manutenzione al Ponte di Ferro, il sindaco di Sesto Calende: “Serve sospendere il pedaggio al casello autostradale”

A pochi giorni dall’annuncio da parte di Anas della imminente manutenzione al ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, il sindaco sestese Giovanni Buzzi ha scritto una lettera ad Autostrade per l’Italia nel tentativo di limitare gli ineluttabili disagi legati al traffico che si riverseranno sul Sempione.

Per praticamente un mese, dal 20 giugno al 17 luglio, il ponte – uno dei principali snodi del Basso Verbano – sarà infatti regolato nel pomeriggio dal senso unico alternato (semaforo dalle 6 alle 22) per poi restare chiuso la notte a partire dalle 22. Durante i lavori, in particolare durante le chiusure, sono due le principali alternative per chi al volante volesse attraversare il Ticino: il ponte tra Somma Lombardo e Varallo Pombia e il ponte autostradale tra il casello di Sesto Calende/Vergiate e Castelletto Ticino, quest’ultimo tratto – a pagamento – interessato nelle richiese dell’amministrazione sestese.

“Occorre sospendere il pedaggio del casello autostradale durante i lavori al Ponte di Ferro” questa la proposta, già anticipata nel consiglio comunale dello scorso dicembre quando la chiusura – rivelatasi poi solo notturna – del ponte era ancora solo un “rumor”.

Va specificato che la proposta di Buzzi, ancora in attesa di risposta, si limita “a chi percorre il solo tratto fra le uscite di Sesto Calende e Castelletto Ticino e viceversa, in concomitanza con la durata dei lavori”.

“E’ a tutti noto – si legge nella lettera – come l’attraversamento della SS33 sia punto particolarmente nevralgico della viabilità interregionale, che coinvolge alche un traffico pendolare quotidiano notevole che non può oggettivamente permettersi l’utilizzo del ponte autostradale, dati i notevoli costi per percorrere quel breve tratto fra le uscite di Sesto Calende e Castelletto Ticino”.