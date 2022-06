Marmo rinuncia al posto in consiglio a Ferno:”Non è un addio alla vita politica”

Dopo la sconfitta, il candidato sindaco del centro sinistra per Ferno Orlando Marmo rinuncia al suo posto in consiglio, motivandolo con una lettera, che pubblichiamo integralmente. A lui succede Nunzia De Murtas la più votata della lista. cambiare Ferno – PD, che ha ottenuto 48 voti.

«A qualche giorno di distanza dal voto, dopo profonda riflessione, non posso che riconoscere la nostra sconfitta, nonostante il centrosinistra fernese sia andato meglio delle tornate precedenti, quel 4% in più che abbiamo recuperato non è sufficiente; la mia candidatura, non ha dato quel valore aggiunto che sia io sia il gruppo di lavoro si aspettava. I nostri avversari seppur divisi internamente, seppur reduci da anni di amministrazione del territorio tutt’altro che brillante, hanno riscosso più successo.

Sedere in consiglio comunale per cinque anni per poi ripresentarmi ai cittadini non avrebbe nemmeno la freschezza della novità; se poi consideriamo che siamo pieni di persone che non sanno cedere il passo nel momento giusto, non rimane che una decisione da prendere, lavorare fin da ora per preparare il terreno per la prossima tornata elettorare, cedendo il posto in consiglio comunale alla prima dei non eletti.

Il mio non è un addio alla politica e all’impegno civile, continuerò a lavorare con i componenti della mia lista, soprattutto per capire perché oltre il 50% dei fernesi, aventi diritto al voto, ha disertato la consultazione; qual è il malumore che si cela dietro a questo messaggio?»

Marmo Orlando, Cambiare Ferno – PD