Martinenghi bene anche nei 50 rana: in finale mondiale con il miglior tempo

Con ancora negli occhi le emozioni e le fatiche della medaglia d’oro conquistata nei 100 rana nella serata di domenica (leggi qui), Nicolò Martinenghi va forte anche nei 50 e si qualifica alla finale con il miglior tempo (26.56).

L’azzatese, dopo la solida prestazione in mattinata nella qualifica, nella semifinale . Sarà ai blocchi di partenza in finale anche il diciottenne italiano Simone Cerasuolo, che si qualifica con il quinto tempo assoluto (27.01).

«Sono molto contento – il commento ai microfoni della Rai di Martinenghi -. Oggi ho fatto una gara migliore di questa mattina. Sono contentissimo anche di dividerla con Simone che ha avuto qualche difficoltà nei giorni scorsi. Al di là di tutto domani ci sarà un livello molto alto, non ho idea di cosa possa succedere ma quando entro in acqua do sempre il massimo».

L’appuntamento per la finale sarà martedì 21 giugno alle ore 19.11. Tutta la provincia di Varese sarà pronta a spingere il suo campione.