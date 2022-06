Massimiliano Ferrario da Gallarate a Capri per attraversare a nuoto il Golfo di Napoli

Massimiliano Ferrario è un atleta di Gallarate e venerdì 8 luglio nuoterà alla traversata del Golfo di Napoli: 36 chilometri di bracciate dall’Isola di Capri fino alle rive del capoluogo.

Iscritto agli Hic sunt leones di Varese e tesserato con la Cilo master team di Milano, Ferrario gareggerà con altri cinque atleti in una squadra internazionale con sede a San Francisco. Insieme affronteranno la traversata a staffetta, con cambi ogni 20 minuti e un tempo limite di dieci ore. «La squadra – spiega Massimiliano Ferrario – si chiama Water world swimm e io sarò l’unico italiano della formazione. Tutto è cominciato alla traversata dello Stretto di Messina del 2018, quando ho conosciuto tre atlete statunitensi che mi hanno proposto di partecipare l’anno successivo alla Alcatraz-San Francisco. Qui ho fatto la conoscenza di Pedro H. Ordenes, fondatore della squadra, e del loro allenatore Alessandro Gottardis».

Accanto a Massimiliano, a Napoli gareggeranno: Kevin Ayes (Usa), Domenique Gallelo (Usa), Pim Tuyls (Belgio), Angelika Joast (Austria) e Patricia Jacobs (Statunitense, ma cresciuta a Napoli).

Mancano pochi giorni alla traversata, ma il percorso di preparazione è stato lungo. Tutti gli atleti della squadra di Massimiliano vivono e si allenano a San Francisco. Il nuotatore di Gallarate per allenarsi ha quindi dovuto ricorrere a una specie di “didattica a distanza”. Il coach Mike Lockwood inviava ogni settimana le schede degli allenamenti via mail, e Massimiliano le doveva seguire in autonomia nelle piscine vicino casa.