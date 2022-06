Mastini, un altro gran ritorno: in attacco c’è Francis Drolet

Nel riportare la notizia della conferma di Alessio Piroso in casa Mastini eravamo stati profeti nell’indicare Francis Drolet come possibile straniero per il 2022-23 della formazione giallonera. Il centro canadese, fedelissimo di Devèze, ha infatti deciso di seguire il “suo” coach e tornerà sotto al Sacro Monte per una nuova stagione con Varese.

Drolet, 32 anni, era arrivato la prima volta nel 2020-21 e aveva totalizzato 23 punti in stagione: non tantissimi, certo, ma il peso specifico del giocatore del Quebec non sta solo nelle statistiche ma anche nella capacità di distribuire gioco ai compagni, una qualità spiccata e ben nota a chi ha giocato con lui in quel torneo.

L’anno passato Drolet si era accasato a Brest, nel secondo campionato francese, e ha contribuito alla promozione dei bretoni nella massima serie con 20 gol e 48 punti complessivi in 36 partite: la conferma di un giocatore potenzialmente totale che a Varese si è visto fino a un certo punto anche per via del covid che lo aveva colpito a inizio stagione condizionandone in parte il rendimento. Dopo Brest il neo-giallonero è volato in Australia per chiudere la stagione sportiva a Newcastle.

Ora, anche sì con il ritorno al PalAlbani ormai all’orizzonte, la società del presidente Bino conta di avere messo nel roster un vero fuoriclasse per la IHL, guidato dal tecnico che meglio lo conosce.

«Sono molto contento di giocare nuovamente per il Varese – ha detto Drolet in un messaggio inviato alla società – È una bella città sia per giocare sia per vivere: ho avuto molti amici e buoni ricordi dall’ultima volta» concludendo con una frase fatta apposta per stimolare i tifosi: «Mi piacerebbe giocare per provare ad aggiudicarci un trofeo in giallonero».