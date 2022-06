Matrimonio da favola a Villa Olmo a Como: Lady Gaga canterà per gli sposi

Un miliardario inglese, una villa da sogno, un matrimonio che dovrà essere indimenticabile. Metti tutti questi elementi e poi inserisci Lady Gaga che canterà per i novelli sposi.

Sono già alte le aspettative per l’evento in programma nelle prossime ore ( pare già in serata) per le nozze e l’esibizione della popolare cantante ingaggiata dal miliardario britannico Alan Howard e dalla moglie Caroline Byron.

Lo scenario è quello di Villa Olmo a Como, residenza che ormai è blindata con imponenti misure di sicurezza, anche il lido è chiuso per i clienti. L’intera zona è inavvicinabile on una serie di ordinanze che vietano la sosta in tutta l’area limitrofa.

La villa è stata affittata per l’intero fine settimana alla cifra di 1,3 milioni di euro. Gli invitati sono 250 tra vip e personaggi dell’alta finanza.

In molti sperano di poter ascoltare almeno la voce di Lady Gaga. L’unica cosa certa sarà lo spettacolo pirotecnico, molto scenografico, che sarà per tutti.