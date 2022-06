Matteo Malfatti confermato nel direttivo dell’Associazione italiana hockey su ghiaccio

La cittadina altoatesina di Egna ha ospitato l’assemblea della AIHG, l’Associazione Italiana Hockey su Ghiaccio che raduna le dieci società iscritte al campionato IHL, il secondo livello nazionale di una disciplina tanto cara anche ai varesini.

Nell’incontro l’AIHG ha scelto la continuità, eleggendo di nuovo alla presidenza del proprio direttivo l’avvocato Walter Andriolo che resterà in carica fino al 2026 al pari dei più stretti collaboratori.

Tra essi anche Matteo Malfatti, il direttore sportivo dei Mastini Varese (ora HCMV), che già era membro del direttivo. Confermati anche Corrado Codebò in rappresentanza dell’altra società lombarda, il Como (vice presidente di AIHG), e Maurilio Meneghini del Pergine.

L’unica novità riguarda quindi l’ingresso nel consiglio di Marco Ferrario (Alleghe Hockey) che prende il posto di Stefano Vill degli Unterland Cavaliers; questi ultimi hanno vinto la IHL e deciso di accettare la promozione in Alps-Serie A.

Le linee guida dell’associazione non cambiano: la AIHG continuerà a proporsi come interlocutore unico con la federazione ma anche con sponsor e media, proseguendo sulla linea che ha fatto della IHL un campionato di sviluppo per molti talenti dell’hockey nazionale. La presenza, ridotta, di stranieri è giudicata proprio uno strumento per elevare il livello qualitativo delle squadre e favorire così la crescita anche degli azzurri.