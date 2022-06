Meno 10 giorni al Girinvalle, le Pro loco al lavoro

Tante piccole formichine al lavoro: instancabili, appassionate, con una data cerchiata in rosso sul calendario e lo sguardo fisso sull’obiettivo.

Sono le sei Pro loco della valle Olona, pronte a dar vita all’edizione 2022 del Girinvalle, che si terrà il 18 e 19 giugno: dopo due anni di assenza della manifestazione a causa della pandemia, hanno fatto il possibile per regalare ai loro concittadini la gioia di vivere nuovamente una giornata lungo il fiume Olona, all’insegna dell’allegria e della valorizzazione delle ricchezze del territorio.

Già, perchè al di là dei punti ristoro, dell’animazione e della musica – che non mancheranno in nessuno stand – ciò che preme agli organizzatori e ciò che ha spinto alla nascita di questo amato evento, è proprio la volontà di far riscoprire alle persone il fondovalle: in passato l’area intorno al fiume era il cuore pulsante della vita nei paesini – poi è stata troppo a lungo dimenticata, a causa dell’inquinamento del fiume e di un modus vivendi che ha portato la vita quotidiana nei centri abitati – ma la valle ha tanto da offrire e il Girinvalle si pone l’obiettivo di ricordarlo a chi vive qui.

Mancano dieci giorni: come stanno andando i preparativi? Cosa stanno facendo i volontari in vista dell’atteso evento? Abbiamo fatto un tour nelle sedi delle associazioni e li abbiamo trovati impegnati, di corsa, ma anche adrenalici e ricchi di entusiasmo. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Solbiate Olona

La Pro loco Solbiate Olona

Sonia Bianchi, presidente della Pro loco Solbiate Olona, fa fatica a tenere a bada l’euforia del suo gruppo: «Siamo pronti. Manca solo da allestire lo stand e non vediamo l’ora. Per quel che riguarda Solbiate, abbiamo confermato le animazioni e stiamo attendendo le ultime conferme dalle associazioni del paese che solitamente partecipano alla festa al nostro fianco. Siamo pronti a regalare ai solbiatesi un bel ritorno al Girinvalle».

Olgiate Olona

Alcuni membri della Pro loco Olgiate Olona durante l’ultima edizione del Girinvalle nel 2019

Già da quindici giorni il gruppo della Pro loco Olgiate Olona è al lavoro nell’area del fondovalle per preparare tutto per la festa: a raccontarlo è il presidente Artemio Paletti.

«Siamo già operativi, concentrati sul programma, che prevede la festa degli oratori il 17 giugno venerdì sera, musica e divertimento il sabato sera e l’attesa manifestazione della domenica, il 19 giugno. Abbiamo fatto il possibile per regalare un Girinvalle ricco di emozioni e voglia di stare insieme. Forse il programma non sarà variegato e ricco come nelle precedenti edizioni, ma noi ci stiamo investendo tutte le nostre energie. Tornare ad organizzare la festa dopo anni di stop non è semplice e in questi anni sono venuti purtroppo a mancare alcuni nostri volontari: andiamo avanti, lasciando sempre la porta aperta a chiunque voglia darci una mano, anche all’ultimo, per vivere il Girinvalle a “dietro le quinte” insieme a noi».

Gorla Minore

La Pro loco Gorla Minore

Sul valore del gruppo si sofferma Federica Brotto, neo presidente della Pro loco Gorla Minore, che racconta con spontaneità quanto complesso sia vivere un evento di questa portata dai banchi di regia: «Tutto sta procedendo bene, abbiamo fatto l’ultima riunione organizzativa con gli altri presidenti delle Pro loco della Valle. Manca poco e quindi siamo nel pieno dell’organizzazione, con l’invio dei documenti necessari, come permessi e certificazioni. Intanto abbiamo iniziato a contattare le associazioni di Gorla per chiedere la loro partecipazione e stiamo ricevendo le prime conferme da chi si occuperà dell’animazione. Stiamo preparando una gran serata per sabato sera, siamo in fermento.. Io – che vivo per la prima volta tutto questo da presidente – sono agitata a più non posso, sto iniziando a rendermi conto di cosa rappresenti organizzare il Girinvalle, ma per fortuna ho uno squadrone alle mie spalle che non mi fa mancare nulla, per cui ho il mio piccolo angolo di serenità. Manca poco e, davvero non vediamo l’ora di ricominciare con questa festa, c’è voglia di ripartire alla grande».

Fagnano Olona

La Pro loco Fagnano Olona

Anche Patrizia Canavesi sta vivendo la preparazione del Girinvalle nel nuovo ruolo di presidente della Pro loco Fagnano Olona: «Non nascondo che sto facendo fatica, sto cercando di arrivare un po’ ovunque, siamo una squadra in parte nuova che si cimenta con un evento tanto impegnativo da organizzare. Eppure non ci facciamo scoraggiare: entusiasmo e buona volontà non mancano, cercheremo di fare del nostro meglio.

Con l’ultima riunione organizzativa interna stiamo cercando di mettere a punto i dettagli finali: cercheremo d utilizzare fornitori di Fagnano, è un tassello importante e risponde anche all’abc del nostro mandato, ossia la valorizzazione del nostro paese. Inoltre saranno coinvolte anche le associazioni fagnanesi, mentre per le collaborazioni, ahimè, dopo due anni risulta difficile ricostruire il giro delle partnership, per animazione e altri servizi, ma abbiamo cercato di aprirci a nuovi contatti. Siamo pronti, sempre lasciando una porta aperta a giovani volontari pronti a trascorrere una giornata in allegria, aiutandoci in cucina e con il servizio».

Marnate

La Pro loco Marnate

Davide Pedrotti, presidente della Pro loco Marnate mette in luce le problematiche legate all’organizzazione: «Dar vita a questa edizione del Girinvalle sta risultando più complesso rispetto al passato. E’ molto dura perché troviamo diversi ostacoli: c’è una parte burocratica su norme, macchinari, corsi che si è modificata, e tornando a organizzare dopo due anni di stop abbiamo costi e difficoltà in più. C’è poi da tener presente il rincaro delle materie prime, come l’olio: tutta la filiera degli approvvigionamenti ha subito conseguenze post pandemia e quindi i prezzi si sono trasformati o c’è addirittura difficoltà a reperire i prodotti.

Difficoltà che però non spengono l’entusiasmo di un’associazione che da anni si impegna per la collettività: Fortunatamente la risposta dei volontari è stata molto bella, siamo tutti ben contenti di tornare a fare la festa: c’è una grande aspettativa e una grande voglia di lavorare per il Girinvalle e per i marnatesi. Sula parte di eventi, animazione, non possiamo piu dare nulla per scontato, alcuni vecchi contatti hanno smesso di fare quella attività, quindi abbiamo dovuto cercare nuovi partner e collaborazioni. Ma si fa: con cuore, anima e corpo ci si impegna per la nostra comunità».

Gorla Maggiore

La Pro loco Gorla Maggiore

La voglia di dare il massimo per regalare un sorriso ai propri concittadini è messa in luce anche da Maria Rosa Petruzzi, presidente di Pro loco Gorla Maggiore: «Dopo due anni di stop ci stiamo rimettendo in carreggiata, la gente ha voglia di uscire e di tornare a vivere un momento comunitario, siamo tutti un po’ più carichi. Una voglia di fare che ci fa affrontare tutte le difficoltà a livello burocratico che stiamo riscontrando: tutto viene a costare d più, non si trova olio, fra pandemia e guerra tutto è rincarato. Non si possono fare confronti con il 2019, perchè mutate sono le condizioni. Al nostro gruppo storico, però, si sono aggiunti nuovi volti, persone volenterose pronte a darci una mano. Siamo pronti».

I presidenti delle Pro loco: Patrizia Canavesi (Fagnano Olona), Federica Brotto (Gorla Minore), Monica Refraschini (Marnate – nella foto in sostituzione di Davide Pedrotti), Artemio Paletti (Olgiate Olona), Sonia Bianchi (Solbiate Olona) e Maria Rosa Petruzzi (Gorla Maggiore).

Le difficoltà, dunque, ci sono state: questi due anni hanno lasciato il segno e tutti i presidenti sono stati sinceri nel raccontarlo. Da ogni intervista, però, è emersa la forte determinazione a regalare ai loro concittadini un ritorno gioioso al Girinvalle.

Forse in questa edizione 2022 il programma sarà meno variegato, ci saranno meno attrazioni nei singoli stand, ma ogni dettaglio è stato curato con amore e attenzione, con lo scopo di ricordare a chi abita in questi paesini (e perchè no, anche a chi abita in altre parti della provincia) quanto è ricca e preziosa la nostra valle Olona, da tutelare e apprezzare.

Grazie fin da ora, Pro loco, per il vostro impegno.