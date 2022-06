Una messa per onorare i religiose e le religiose al servizio della Collegiata

Nell’ambito delle celebrazioni del Sesto Centenario della Collegiata di Castiglione Olona, mercoledì 29 giugno verranno ricordati in maniera speciale i religiosi e le religiose che in passato vi hanno svolto il proprio servizio spirituale e pastorale.

La casa canonica infatti è stata per secoli abitazione di arcipreti e cappellani ma, dopo il trasferimento della sede parrocchiale nella nuova chiesa moderna di via Verdi, ha ospitato per circa un decennio la comunità delle monache Passioniste, poi trasferitesi a Gornate Olona, e, per più di trent’anni, la comunità religiosa dei Fratelli Oblati di San Carlo, ora collocata a Milano. Il giorno 29 giugno, nella solennità dei santi Paolo e Pietro, il vescovo monsignor Luigi Stucchi, referente della diocesi di Milano per la vita consacrata femminile, celebrerà alle ore 9.00 la Santa Messa in Collegiata, in memoria delle religiose Passioniste che negli anni Settanta hanno avuto in questo luogo la loro casa di preghiera. Molte persone le ricordano ancora e le affideranno per nome alla misericordia di Dio: madre Anna, suor Alfonsa, suor Gabriella, suor Maria Pia.

La scelta della festa dei santi Pietro e Paolo è significativa per la storia della Collegiata perché il 25 marzo 1425, alla conclusione dei lavori di costruzione della chiesa, l’altare laterale destro fu consacrato “in honorem Sancti Petrii et Pauli et aliorum Apostolorum”. Ancora oggi un bel trittico in pietra dipinta, opera quattrocentesca di maestri caronesi, comunica la dedicazione di questa cappella poiché raffigura Cristo e gli apostoli, con san Pietro riconoscibile per le chiavi in mano.

“Stiamo celebrando il Sesto Centenario del Complesso della Collegiata di Castiglione Olona, fondato con bolla di papa Martino V, che diede vita all’Arcipretura con il suo collegio di Cappellani, dotando l’area dell’antico castello anche di un’ampia canonica per la vita comune dei sacerdoti” – spiega l’arciprete don Ambrogio Cortesi. “Fin dall’inizio, la nuova istituzione ebbe una precisa missione formativa, costituendo uno scholasticus per la formazione dei ragazzi alla grammatica e al canto liturgico. In quell’epoca non esistevano ancora i seminari e alcuni dei più brillanti alunni erano indirizzati al ministero sacerdotale”.

Rinnovando le sue mete culturali, il Museo della Collegiata propone due nuovi itinerari di arte, storia, spiritualità e teologia, percorsi specialmente pensati per sacerdoti, religiose e religiosi (prenotazioni: didattica@museocollegiata.it ). Il percorso “Castiglione Olona, città ideale dell’Umanesimo cristiano” (2 ore) conduce dalla Chiesa del SS. Corpo di Cristo, “tabernacolo” architettonico posto nel cuore del borgo, al Complesso della Collegiata, con gli affreschi di Masolino da Panicale, il Museo e il Battistero. Il racconto della straordinaria visione pastorale del cardinale Branda Castiglioni, tra arte e teologia. L’itinerario “L’Annunciazione nell’arte di Castiglione Olona” (un’ora e mezza) è dedicato all’iconografia delle cinque Annunciazioni quattrocentesche presenti tra Chiesa di Villa, Collegiata, Battistero e Museo. La lettura delle posture dell’Angelo e della Vergine, del contesto nel quale sono raffigurati, dei tanti elementi simbolici, ricorrenti o inconsueti, che riempiono di significato questi capolavori. L’inizio di un tempo nuovo di salvezza comunicato con semplicità e profondità da belle pagine d’arte. La proposta va sotto al titolo dei Martedì del Clero, giorno all’insegna di quella tranquillità indispensabile per apprezzare in profondità la bellezza del luogo.

ORARIO ESTIVO MUSEO

Da mercoledì a domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per

gruppi (massimo 10 persone); mascherina fortemente raccomandata negli spazi ridotti

(Battistero e Museo).