Il microbiologo Fabrizio Maggi chiamato all’Istituto Spallanzani di Roma

Fabrizio Maggi, professore dell’Università dell’Insubria e responsabile del laboratorio di Microbiologia dell’Asst dei Sette Laghi, è stato chiamato all’Istituto Spallanzani di Roma, dove il 2 giugno ha iniziato una nuova ed importante esperienza. Grande apprezzamento per il suo operato a Varese e un sincero buon lavoro per il futuro da parte del rettore dell’Insubria Angelo Tagliabue e del direttore generale dell’Asst dei Sette Laghi Gianni Bonelli.

Scrive Fabrizio Maggi: «Il periodo che ho trascorso all’Università dell’Insubria è stato breve ma l’impegno per l’emergenza Covid, che ha pesantemente colpito il nostro territorio, lo ha reso professionalmente molto intenso. Ho avuto la fortuna di vivere questo periodo così difficile in una realtà ospedaliero-universitaria di altissimo livello, fatta di dirigenti illuminati e colleghi preparatissimi, che fin da subito mi hanno accolto con grande disponibilità ed umanità».

«Ho trovato un ateneo giovane, aperto, che guarda al futuro e all’innovazione, che mi ha permesso di crescere e migliorare e al quale rimarrò legato per sempre. Così come non dimenticherò il personale del laboratorio di Microbiologia che per tutto questo periodo ho avuto la fortuna di dirigere, apprezzandone l’abnegazione al lavoro, la professionalità e la disponibilità al cambiamento. L’incarico che vado a ricoprire allo Spallanzani è figlio di questa esperienza, è un riconoscimento vero che, attraverso di me, viene indirizzato all’Università dell’Insubria e alla Asst Sette Laghi, e alla loro grande capacità di far crescere la professionalità dei loro dipendenti».