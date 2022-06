Migliorano le condizioni del quindicenne caduto in bici a Cajello

Migliorano le condizioni del il quindicenne caduto in bici a Cajello lo scorso giovedì 23 giugno. L’incidente, verificatosi attorno alle 18, aveva richiesto l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso in codice rosso sotto la collina del Monte Diviso, zona in cui il ragazzo aveva perso il controllo del mezzo in discesa, destando molta preoccupazione e allarme in chi aveva assistito alla caduta dalla sella nel rione nord di Gallarate.

Dopo esser stato trasporto di Circolo di Varse verso le 19.45 di giovedì, il quindicenne è stato operato in seguito al trauma cranico sempre nel corso della serata.

Ieri, venerdì 24, il risveglio dopo l’intervento e il progressivo recupero dal forte impatto. Fortunatamente al momento le condizioni del giovane sono buone.