Da Milano a Porto Ceresio 28 corse al giorno con Caravaggio

Da domenica 12 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio entreranno in servizio i nuovi treni Caravaggio a cinque carrozze – con 611 posti a sedere – che faranno 28 corse giornaliere, pari al 75% dell’offerta. Sulle restanti corse fra Milano e Porto Ceresio continueranno a circolare Caravaggio a quattro carrozze.

Con il nuovo orario sulla linea sarà attivata la corsa 2571 (Varese 19.06-Milano Porta Garibaldi 19.58), che circolerà nei giorni feriali.

In vista della stagione estiva, sarà potenziato il servizio per i turisti diretti sul Lago Maggiore: fra Gallarate e Luino saranno aggiunte quattro corse, che circoleranno solo nei festivi. In direzione Luino saranno effettuati i treni 25332 (Gallarate 10.19-Luino 11.15) e 25394 (Gallarate 12.19-Luino 13.15). Verso Gallarate viaggeranno le corse 25327 (Luino 10.45-Gallarate 11.41) e 25391 (Luino 12.45 – Gallarate 13.41).