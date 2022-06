Il ministro Giorgetti a Cassano Magnago per tirare la volata a Coghi

Ultimo giorno di campagna elettorale a Cassano Magnago, ultimo giorno con il ministro: domani mattina, venerdì 24 giugno, i militanti della Lega saranno presenti al mercato di Cassano Magnago, per sostenere il candidato sindaco Osvaldo Coghi per il prossimo ballottaggio di domenica 26 giugno, l’unico in provincia di Varese.

Insieme ai militanti, saranno presenti i parlamentari e i consiglieri regionali leghisti del territorio, come già era avvenuto per la chiusura del primo turno (nella foto in basso).

Alle ore 11.00 sarà presente, per incontrare cittadini e ambulanti, il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Osvaldo Coghi oltre che dalla Lega è appoggiato anche da Forza Italia e al ballottaggio sfida Pietro Ottaviani, che invece è sostenuto da Lista Poliseno, Fratelli d’Italia e civica Progetto 2032.

Coghi alla chiusura del venerdì prima del voto del 12 giugno, alla presenza del ministro Garavaglia