Ministro Speranza: “Prepariamoci per una nuova campagna vaccinale in autunno”

Il Covid “è una sfida aperta” e “dovremo prepararci per campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con vaccini adattati alla nuova variante“.

Il Ministro ha sottolineato i dati dell’andamento dei contagi di questi giorni : «Siamo ancora dentro questa sfida, anche se siamo in un tempo nuovo e abbiamo strumenti che ci sognavamo due anni fa, quando tutti noi speravamo nell’arrivo di vaccini, di monoclonali e di antivirali ».

Il Ministro, nei giorni scorsi, aveva negato la possibilità di un allentamento delle regole sull’isolamento dei positivi: « In questo momento una cosa del genere non è in discussione. Chi è contagiato deve stare a casa. Oggi in isolamento ci sono 650 mila persone, non è immaginabile che se ne vadano in giro».

Nel suo discorso, Speranza ha anche parlato delle prossime sfide della sanità : «La pandemia ha cambiato l’ordine delle priorità. Abbiamo aumentato di 10 miliardi il fondo sanitario, ci sono i 20 mld del Pnrr e 625 mln per il Sud con il Pon, è stato abolito il superticket e con l’aumento delle borse di specializzazione abbiamo risolto la questione dell’imbuto formativo. Servono, però, ancora più risorse, non bastano e farò tutto il possibile perché già dalla prossima legge di Bilancio ci possa essere un segnale».