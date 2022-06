Mobilità sostenibile: premiate le idee degli alunni di Luino e Gambarogno

Si è concluso a Luino il progetto Smart border4future che ha coinvolto ben 11 classi dell’Istituto comprensivo Luini: 9 classi della primaria, 2 classi delle superiori di I grado e 3 classi primarie di Gambarogno, e diversi docenti, tutti particolarmente sensibili alle problematiche ambientali. Un team che ha accolto con entusiasmo questo concorso che ha offerto l’occasione di incentivare lo spirito di iniziativa dei propri studenti ed è stato uno strumento per spunti di riflessione attraverso un confronto attivo tra gli alunni.

Tutto finalizzato a fare emergere proposte e soluzioni per educare alla mobilità sostenibile la comunità scolastica e locale affinché si utilizzino sempre più frequentemente mezzi ecologici.

Gli insegnanti hanno messo a disposizione diverse ore di lezioni per creare in classe un vero e proprio laboratorio per stendere un progetto chiaro, efficace e realizzabile sul piano urbanistico. Sono stati anche ideati loghi, mappe e percorsi, e sono state date indicazioni sui mezzi di trasporto più sostenibili da utilizzare.

Tutti i lavori prodotti saranno esposti in una mostra allestita al piano terra di Palazzo Verbania.

«Tutti i lavori ci hanno sbalordito ed entusiasmato – spiegano i componenti della giuria – ma si tratta di un concorso e, pertanto abbiamo scelto, con grande fatica e discussione, i vincitori, tutti a pari merito e abbiamo aggiunto due premi della giuria, per un totale di cinque classi a pari merito».

Il Premio per la Mascotte portafortuna va a “Lina la chiocciolina”, realizzata dai bambini della V elementare di Quartino.

Lina diventa così il portafortuna del progetto smartborder. Simbolo di lentezza e determinazione, suggerisce a quanti utilizzano l’autovettura per spostarsi e fare più in fretta, di rivalutare ed utilizzare i mezzi di trasporto pubblico che permettono di rallentare i ritmi, migliorare la qualità della vita senza inquinare l’ambiente e riducendo il traffico sulle strade.

Alla V elementare di Quartino il premio offerto dalle ferrovie federali svizzere: biglietti giornalieri per un giro in tutto il Canton Ticino.

Il Premio per il progetto più attinente al tema va allo “Scoiattolo Pierino, realizzato dai bambini della IV classe della primaria di Motte, frazione di Luino. Il progetto, che nasce con un nome caro ai luinesi si sviluppa con una riflessione fatta in rima, con una mappa-collage dei dintorni della scuola, fotografando la situazione reale e le soluzioni percorribili per limitare traffico e inquinamento: carpooling, pedibus, scuolabus, bici.

Alla IV classe primaria di Motte il premio offerto dalla Navigazione Lago Maggiore: biglietti per una gita alle isole Borromee.

Il premio per il progetto più elaborato va alla “Città ideale della mobilità sostenibile” realizzata dalle classi V della primaria di Luino centro, che hanno realizzato un mega plastico con la mappa puntuale della città dove si scorgono progetti per parcheggi, punti per bike-sharing e car-sharing.

Alle classi quinte di Luino il premio offerto da Bicincittà: biglietti giornalieri per noleggio bici nella città di Varese.

Il Premio giuria comprende sia il progetto urbanistico realizzato dalla classe II C secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Luini sia il disegno del logo e del motto realizzati da Camilla Mentasti, un’alunna con ottime capacità grafico/artistiche, che rappresenterà ufficialmente il progetto smartborder in varie iniziative.

A Camilla Mentasti e alla classe II c superiore di I grado di Luino il premio offerto da Trenord: biglietti del treno giornalieri per un viaggio di a/r a Milano con visita guidata sul treno alla cabina del macchinista.

Il premio “Uno per tutti, tutti per l’ambiente” è andato al lavoro realizzato dalla classe IIA di Creva. “Lino il porcospino in skateboard” è un personaggio simpatico e responsabile, sceglie di andare in giro in modo ecologico rispettando l’ambiente.

Alla IIA di Creva il premio offerto dal gruppo Fnm, una card per il noleggio giornaliero delle vetture elettriche E-Vai.