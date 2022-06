Modifiche alla circolazione dei treni tra Milano e Monza per lavori

Da domenica 3 luglio prenderanno il via lavori di potenziamento infrastrutturali che saranno svolti da RFI tra Sesto San Giovanni e Monza. A causa dei lavori, la circolazione ferroviaria fra Milano e Monza subirà alcune variazioni fino a domenica 28 agosto, data prevista per la chiusura dei cantieri.

Linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco

I treni circoleranno regolarmente fra Lecco e Monza. Per spostarsi fra Monza e Milano, i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Bergamo via Carnate, che non prevedranno modifiche.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

I treni viaggeranno regolarmente fra Milano Lambrate e Albairate; sarà sospeso il servizio della linea fra Milano Lambrate e Seregno. Da e per Seregno, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso e della linea RE80 Milano Centrale-Como San Giovanni. Si ricorda che Milano Lambrate è servita dalla linea metropolitana 2.

Fra Seregno e Saronno i treni circoleranno; sul collegamento il servizio è stato rimodulato in conseguenza dei lavori. I viaggiatori possono consultare su trenord.it e sull’App il motore orario aggiornato con le modifiche.

Linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso

Alcune corse subiranno modifiche di orario di 2/4 minuti; la corsa 25201 (Como S.G. 7.03 – Milano C. 7.50) non sarà effettuata.