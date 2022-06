Monti attacca Galimberti: “Varese non è pronta alla balneabilità del lago”. Astuti: “Allora annulli tutto”

Sulla preparazione in vista della balneabilità del lago male Varese e bene Bodio Lomnago. Sono queste le valutazioni del consigliere comunale leghista Emanuele Monti, all’opposizione dell’amministrazione Galimberti a Varese che annuncia una mozione.

“A fronte del recente sopralluogo effettuato sul litorale lacustre nei comuni di Varese, alla Schiranna, e di Bodio Lomnago – dice in una nota Emanuele Monti – è evidente che la Giunta Galimberti si sia fatta trovare impreparata all’importantissimo appuntamento con la balneabilità del Lago. Serve prevedere immediatamente un piano di investimenti perché la stagione turistica è già iniziata ed è impensabile che il nostro territorio si lasci scappare questa occasione di sviluppo per colpa della miopia del sindaco”.

Così dunque Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale, proponente di una mozione a Palazzo Estense per chiedere all’amministrazione comunale un piano urgente di investimenti volto a potenziare le infrastrutture, l’offerta turistico-ricettiva e la tutela del decoro e della sicurezza pubblica alla Schiranna. “Complimenti all’amministrazione di Bodio Lomnago – continua – per aver saputo cogliere l’importanza di un volano di sviluppo come la balneabilità de Lago. Galimberti invece ha utilizzato il litorale lacustre solamente come palcoscenico per iniziative elettorali e strumentali o per farsi qualche selfie. È mancata una visione strategica per permettere a tanti imprenditori di investire sull’area della Schiranna ed essere pronti già dall’inizio di questa stagione. Peccato un altro flop a danno dei cittadini”.

La mozione, inoltre, chiede di rivedere la decisione del Comune di vietare l’accompagnamento degli utenti con cani e animali d’affezione. “Oltre alla figuraccia di aver tradotto in modo sbagliato il cartello in lingua inglese – sottolinea Monti – è incomprensibile che gli utenti debbano lasciare a casa i propri amici a quattro zampe. Chiediamo che venga definita una strategia che possa conciliare il loro accesso con la pulizia e il decoro dell’area”.

Monti vuole annullare tutto? La replica del Dem Astuti

“Oggi Emanuele Monti ha espresso forti dubbi sulla possibilità di inaugurare, sabato prossimo, la balneabilità del lago di Varese, accusando la giunta comunale di non fornire un’adeguata offerta turistico-ricettiva. Con le sue parole, dunque, Monti sta forse annullando l’evento organizzato dalla Regione? C’è qualcosa che non sappiamo?”. Così il consigliere regionale Samuele Astuti in merito alle dichiarazioni del collega leghista, presidente della commissione Sanità al Pirellone, che ha presentato una mozione in consiglio comunale in merito all’offerta turistico-ricettiva della Schiranna.

“Spiace e stupisce molto che, dopo tutto questo tempo, e dopo tutti i proclami della Regione, non ci sia ancora armonia di pensiero tra l’assessore all’ambiente Cattaneo e il consigliere Monti – incalza Astuti -. Lo stesso Monti che qualche giorno fa, a favore di giornalisti e fotografi, effettuava le analisi sulla qualità dell’acqua attraverso ATS e invece oggi esprime forti dubbi sulla balneazione”.

“A questo punto – prosegue Astuti – sembra proprio che Monti stia di fatto invalidando l’evento di sabato. Un gran peccato. Invito la Regione e l’assessore Raffaele Cattaneo ad effettuare un controllo approfondito su quali siano le reali cause di questa retromarcia del consigliere leghista che è anche presidente della commissione Sanità. In ragione di tale funzione, infatti, le sue parole non possono essere assolutamente sottovalutate ed essere archiviate come semplici dichiarazioni di un consigliere regionale in campagna elettorale. Non vorrei che dietro alle parole del consigliere Monti ci sia qualche altra motivazione e mi chiedo se Cattaneo ne sia a conoscenza”.