Monti (Lega) incontra Comitato CRI di Luino e Valli: “Realtà fondamentale per il territorio”

A Palazzo Pirelli il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Emanuele Monti, ha ricevuto la visita di Pietro Rossi, volontario della Croce Rossa Comitato di Luino e Valli e autore del libro “Io uomo di CRI”. Presente per il consiglio direttivo l’avvocato Luca Gentilini.

«È un onore ricevere il libro di Pietro Rossi – dichiara Emanuele Monti – nel quale si raccontano le esperienze di 30 anni di onorato volontariato. Regione Lombardia è da sempre al fianco dei volontari soccorritori che non smettono di dimostrare il proprio valore sul campo. Racconti come questo non fanno altro che rinsaldare il legame che la popolazione ha con i volontari».

«Il Comitato di Luino e Valli – aggiunge – è una realtà fondamentale per tutto il territorio grazie alla straordinaria intraprendenza di tutti i suoi 250 soccorritori».

«Ringraziamo Emanuele Monti – dichiarano Pietro Rossi e Luca Gentilini – per l’attenzione rivolta al nostro Comitato. La nostra attività non può prescindere dalla collaborazione con le istituzioni e possiamo dire di aver trovato un interlocutore attento alle nostre esigenze».