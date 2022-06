Morì in una rissa fuori dalla discoteca a Vergiate, assolto l’uomo che spinse Manuel Cantisani

La Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha assolto questa mattina Luigi Cetraro, accusato di omicidio preterintenzionale dalla Procura di Busto Arsizio nei confronti del 28enne di Cardano al Campo Manuel Cantisani (foto), deceduto il 20 maggio del 2018 nel parcheggio della discoteca Picasso di Vergiate nel corso di una rissa. Per i giudici togati e popolari, dunque, il fatto non sussiste.

A Cetraro, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo, la pm Martina Melita contestava una spinta data a Cantisani, considerandola determinante per l’investimento avvenuto subito dopo da parte dell’auto di Marco Moncer (condannato in abbreviato a 12 mesi per omicidio stradale). Per lui aveva chiesto una pena di 6 anni e 8 mesi.

Soddisfazione per il legale che si è voluto complimentare con il pubblico ministero: «È stata una discussione davvero di alto livello». La pm deciderà se appellarsi dopo aver letto le motivazioni della sentenza che non arriveranno prima di 40 giorni.