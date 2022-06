A Mornago “Una palestra a cielo aperto”: nel parco sport e socialità gratuiti per i cittadini

L’assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Mornago, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Star Bene

Insieme” e gli istruttori del Centro Studi Karate di Cassano Magnago organizzano “Una Palestra a cielo aperto”.

L’attività proposta gratuitamente è aperta a tutte e tutti i residenti a Mornago, adulti e pensionati per dare la possibilità di fare ginnastica nel Parco della Biblioteca ogni martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, dal 30 giugno al 23 settembre. «Già lo scorso anno avevamo intrapreso questa iniziativa gratuita per la popolazione – afferma l’assessore ai Servizi alla Persona Maurizio Bigarella – e visto l’enorme successo e avendo avuto l’apprezzamento della cittadinanza, abbiamo riproposto l’iniziativa anche quest’anno».

«Il progetto è organizzato per rispondere alla necessità di avere punti di riferimento e incontro per stimolare forme di compagnia nel tempo estivo facendo movimento insieme all’aria aperta, nella natura, combattendo così situazioni di isolamento e di abbandono della fasce più deboli della popolazione – dice Stefano Bottelli, responsabile dell’associazione Star Bene Insieme – in particolare di anziani e diversamente abili, ma più in generale per tutti coloro che vogliono avere un momento di svago e socialità nella bellezza della natura».

«Un’ulteriore iniziativa dedicata alla ripartenza dopo il periodo pandemico con iniziative rivolte alla popolazione – afferma il sindaco Davide Tamborini – con la consapevolezza che sempre più il percorso intrapreso per cambiare le cose, stia funzionando, dando un ulteriore spinta verso una politica sempre più attenta alle esigenze dei cittadini». Appuntamento per la presentazione del corso e per tutte le informazioni utili per la

“Palestra a cielo aperto 2022” fissato per Giovedì 30 giugno ore 10 presso il Parco della Biblioteca di Via Marconi a Mornago.