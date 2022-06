Morosoccer Summer Fest, torna a Casciago la tre giorni di divertimento con i Bidone

Calcio, basket, volley, ma anche attività per bambini e il solito ricco menu di prelibatezze all’oratorio di Morosolo dal 24 al 26 giugno

Torna l’annuale appuntamento con Morosoccer, la tre giorni di divertimento e sport organizzata dall’Asd Bidone di Casciago che per l’edizione 2022 si trasforma in una “summer fest”.

L’appuntamento sarà all’oratorio di Morosolo venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno. Non mancheranno sport – con i tornei di calcio, basket e pallavolo, oltre al torneo di pallone per i più piccoli -, ma anche divertimento, musica e prelibatezze da gustare in tipico stile muccato.

PROGRAMMA

Il via della “Summer Fest” sarà venerdì 24 giugno, in serata, con le prime partite del torneo di calcio a 7 “VI Memorial Dante Parietti” e l’apertura della cucina, il tutto accompagnato dalla musica live, per gustarsi al meglio una delle prime serate dell’estate 2022.

Sabato 25 la cucina inizierà il lavoro da mezzogiorno, aprendo la strada alle attività del pomeriggio, con il 3vs3 di basket e la parte conclusiva del torneo di calcio, che si chiuderà in serata con le finali e le premiazioni dei vincitori. Il dopo cena verrà animato da un dj set e un chiringuito che renderà tutto molto “summer fest”.

Domenica 26 si partirà presto. In mattinata l’impegno sarà su tre fronti: sul rettangolo da calcio ci sarà il torneo dei bambini con la collaborazione dell’Asd San Michele; sul campo da pallavolo le sfide di minivolley mentre sulle strade di Casciago e Morosolo una camminata ecologica per scoprire le bellezze del territorio e pulire dove necessario a colpi di plogging con la Pro Loco di Casciago e Strade Pulite.

CUCINA

Come ogni anno, uno dei punti forti di Morosoccer sarà la proposta culinaria della cucina Bidone. Venerdì si parte con salamelle, würstel, tomini, pannocchie, ma anche birra, vini e i formaggi a km zero dell’azienda agricola “La Motta”.

Sabato dalle 12 l’apertura della cucina con salamelle, patatine e il menu classico. In serata una coppia d’attacco da Pallone d’Oro: il rinomato “Bidone Pit Beef” e le deliziose costine bbq, piatti preparati al momento dagli chef che dirigeranno la batteria di griglie fumanti. Domenica a mezzogiorno, come ormai tradizione, la regina della festa: la picanha. I piatti speciali saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Per tutta la durata della manifestazione lo stand gastronomico e il bar saranno attivo per rispondere alle esigenze eno-gastronomiche.

SOLIDARIETÀ

Anche quest’anno la tre giorni dei Bidone avrà uno scopo benefico: con la vendita dei biglietti della lotteria – con ricchissimi premi – verranno sostenuti i progetti de “Il Millepiedi”, la cooperativa sociale onlus e associazione che si occupa di sostegno e aiuto di persone con gravi disabilità. L’estrazione dei numeri vincenti avverrà nel pomeriggio di domenica 26 giugno.